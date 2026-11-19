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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' suçundan 3,5 yıla kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava, 6 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun 5 Şubat 2020'de yaptığı şikayet üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında soruşturma başlatıldı. Hazırlanan iddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 2014-2019 yılları arasındaki açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarında, PKK ve FETÖ mensuplarını övdüğü iddia edildi. İddianamede, Kılıçdaroğlu'nun 'Zincirleme şekilde suçu ve suçluyu övme' suçundan 2,5 yıldan 3,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve hakkında siyasi yasak uygulanması talep edildi.

Davanın görülmesine Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Kılıçdaroğlu katılmazken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme, avukat talebi üzerine Kılıçdaroğlu'nun benzer eylemler nedeniyle Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde de yargılandığını belirterek, iki dosyanın birleştirilmesi için bu mahkemeden görüş istenmesine karar verdi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'na ifadesinin alınması için ihtarda bulunulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 6 Ocak 2027 tarihine erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı