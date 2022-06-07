Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: "Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'nun Görüştüğü 97 Yaşındaki Hayriye Kuzu: "Sen İşin Başına Geçersen O Günü Görünce Daha İyi Olacağım"

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM’ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. “Nasılsın” sorusuna Kuzu’nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Olacak olacak her şey güzel olacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmek için İzmir'in Kiraz ilçesinden TBMM'ye gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu ile bir araya geldi. "Nasılsın" sorusuna Kuzu'nun, "Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım" yanıtını vermesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Olacak olacak her şey güzel olacak" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Kiraz İlçesi'nin kırsal Kaleköy Mahallesi'nden Meclis'e gelen 97 yaşındaki Hayriye Kuzu'yu makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu ve Kuzu arasında şu diyaloglar yaşandı:

"Kılıçdaroğlu: Nasılsın?

Hayriye Kuzu: Sen işin başına geçersen o günü görünce daha iyi olacağım

Kılıçdaroğlu: Olacak olacak, her şey güzel olacak.

Kuzu: Namazımı kılıp, Allah'a dua ediyorum

Kılıçdaroğlu:  Hayır duanı eksik etme o bana yetiyor zaten

Kuzu:  Etmiyorum zaten

Kılıçdaroğlu: Ellerinden öpüyorum."

"HESABI YOK. TORUNUN TORUNU"

Hayriye Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun yüzünü okşayarak, "Çocuğum, evladımsın. Senle yaşıt oğlum var" dedi. Kuzu, Kılıçdaroğlu'nun sorusu üzerine üç çocuğu olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun "Kaç torunun var" sorusuna ise Kuzu, "Hesabı yok. Torunun torunu..." yanıtını vererek gülümsedi.

ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hayriye Kuzu İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title