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Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kılıçdaroğlu'nun Dayısı Hüseyin Gündüz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara Batıkent'teki Pirsultan Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu da cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dayısı Hüseyin Gündüz, Ankara Batıkent'teki Pirsultan Cemevi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu, bugün; 78 yaşındaki dayısı Hüseyin Gündüz için Ankara Batıkent'teki Pirsultan Cemevi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törene; CHP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Efe Uyar ve çok sayıda CHP milletvekili katıldı.

Gündüz, cemevindeki cenaze töreninin ardından Elvan Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Hüseyin Gündüz Ankara Güncel Haberler

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