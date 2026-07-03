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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Deniz Göktaş hakkında açıklama

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş için İstanbul Adliyesi'ne gelerek destek açıklaması yaptı. Sanatçının özgürlüğünü savunan Kılıçdaroğlu, eleştirilerin hoşgörüyle karşılanması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanan Deniz Göktaş'a ilişkin açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş'a destek olmak için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, demokrasilerde sanatçının söz söyleme özgürlüğü olduğunu dile getirerek, ???????"Siyasetçiler de sanatçıların yaptıkları bütün eleştirileri hoşgörüyle karşılamak zorundadırlar. Kısa bir süre Deniz Bey ile görüştüm. Morali yerinde. Bu zor durumu atlatacağına da yürekten inanıyorum. Ama şunu açık yüreklilikle ifade etmek isterim, bir toplumun aydınlanmasında en büyük rolü üstlenen sanatçılardır." dedi.

Sanatı ve sanatçıyı korumayan bir devletin, çağdaş uygarlığı yakalamasının mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Deniz Bey'in tutuklanmasını asla doğru bulmuyoruz. Kendisi, sırtında çantasıyla Türkiye'ye geldi. Kaçma niyeti yok. Siz onu eleştirebilirsiniz ama sanatı ve sanatçıyı hapse atamazsınız. Bu doğru değildir, demokrasiye, insan haklarına zarar verir. Kendisi burada özgürce düşüncelerini ifade eder. Dolayısıyla sanatı ve sanatçıyı korumak hepimizin ortak görevidir."

Öte yandan, adliye önünde bulunan ve Göktaş'a destek için gelen bazı kişiler, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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