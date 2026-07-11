Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu: "Srebrenitsa Soykırımı'nda Yaşamını Yitiren Binlerce Masum İnsanı Saygı, Rahmet ve Hüzünle Anıyoruz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılında yaptığı paylaşımda, soykırımda hayatını kaybedenleri saygı ve rahmetle andı, benzer trajedilerin yaşanmaması için ortak hafızanın canlı tutulması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren binlerce masum insanı saygı, rahmet ve hüzünle anıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu acının unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için ortak hafızamızı canlı tutmak hepimizin sorumluluğudur" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Bugün, Srebrenitsa Soykırımı'nda yaşamını yitiren binlerce masum insanı saygı, rahmet ve hüzünle anıyoruz. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan bu acının unutulmaması, benzer trajedilerin bir daha yaşanmaması için ortak hafızamızı canlı tutmak hepimizin sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası

İran'da beklenmedik kriz! Savaşın başından beri olmayan oldu
Portekizli modelin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...

Portekizli mankenin ifadesinden yeni detay: Haluk Levent ile 3 kez...
Karısını uykudayken boğarak öldürdü, çocuklarına intihar ettiğini söyledi

Uykudaki eşini iple boğup öldürdü, çocuklarına 'intihar etti' dedi
Dünya Kupası'nda forma giymişti: Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu

Genç milli futbolcu otel odasında ölü bulundu
Sanayi sitesinde traktör parçalarının arasında kalan 16 yaşındaki stajyer, feci şekilde can verdi

Traktör parçalarının arasında kalan stajyer, feci şekilde can verdi
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Düğün Dernek 2'nin çekildiği 96 basamaklı ev satılıyor! İstenen fiyat dudak uçuklattı

Düğün Dernek 2'nin çekildiği ev satılıyor! İstenen fiyat inanılmaz