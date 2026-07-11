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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Telli İçin Taziye Mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden şair ve yazar Ahmet Telli için sosyal medyadan taziye mesajı yayımladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şair ve yazar Ahmet Telli'nin vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk edebiyatının ve şiirimizin önemli isimlerinden, 'Zulme direnmektir hayat' diyen, yaşamıyla da kalemiyle de zulmün karşısında, umudun yanında duran Ahmet Telli'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Kalemiyle kuşaklara umut, vicdan ve direnme duygusu aşılayan; dizeleriyle hafızalarımızda iz bırakan değerli bir edebiyatçıyı kaybettik. Ahmet Telli'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiasına başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA
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