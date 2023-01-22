Kılıçdaroğlu'ndan nostaljik paylaşım! Aile fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden eski bir aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in de yer aldığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.