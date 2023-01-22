Kılıçdaroğlu'ndan nostaljik paylaşım! Aile fotoğrafına kısa sürede binlerce beğeni yağdı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya platformu Instagram üzerinden eski bir aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve çocukları Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir'in de yer aldığı fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden eski bir aile fotoğrafı paylaştı.
EŞİ VE 3 ÇOCUĞU DA FOTOĞRAF KARESİNDE
Fotoğrafta Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu çifti ve çocukları Kerem Kılıçdaroğlu, Zeynep Kılıçdaroğlu, Aslı Kılıçdaroğlu Nadir yer alıyor.
BİNLERCE BEĞENİ VE YORUM ALDI
Kılıçdaroğlu'nun Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.