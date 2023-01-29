Kılıçdaroğlu'ndan İsrail Başbakan Netanyahu'ya 'geçmiş olsun' mektubu

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te sinagoga yapılan saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırı nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mektup gönderdi.

"İSRAİL HALKIYLA DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ"

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, mektubunda, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntü duyduğunu belirterek "İsrail halkıyla dayanışma içerisinde acınızı paylaşıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile hükümetinize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Olayların tırmanmaya ve bölgemizde yeni bir şiddet sarmalına yol açmaması en büyük temennimizdir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Doğu Kudüs'te Neve Yaakov mahallesinde bulunan sinagogda gerçekleştirilen saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan açıklamada 21 yaşındaki saldırganın kimliğinin Hayri Alkam olduğu bilgisi paylaşıldı. Alkam'ın Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsünde olduğu aktarıldı. Saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Alkam'ın ailesi ve yakınlarından 42 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.