Kemal Kılıçdaroğlu: Bir Kurban Bayramı'na Daha Hazırlanırken; İçimizde Geçmişin Muhasebesini, Yüreğimizde İse Geleceğin Umudunu Taşıyoruz

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kardeşlik ve umut vurgusu yaparak, 'Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar bu kardeşliği bozabilecektir' dedi.

(ANKARA)- Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir" dedi.

İstinaf kararıyla CHP Genel Başkanı olarak tedbiren görevlendirilen Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Kardeşlerim, Değerli Yol Arkadaşlarım,"

Bir Kurban Bayramı'na daha hazırlanırken; içimizde geçmişin muhasebesini, yüreğimizde ise geleceğin umudunu taşıyoruz. Bayramlar; hakikate sımsıkı sarılmanın, kardeşliğin yıkılmaz köprüsünden yürüyerek birbirimize yeniden ulaşmanın günleridir.

Bizler; tohumları aynı toprağa savrulmuş, yorulanların gölgesinde dinlendiği, her esen rüzgarı birlikte göğüsleyen ve kökleri birbirine sımsıkı bağlı büyük bir çınarız. Ne yalanlar ve iftiralar ne de aramıza örülmek istenen duvarlar, bu kardeşliği bozabilecektir.

Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır.

Bu Kurban Bayramı; eksilmeyecek kardeşliğimizin, büyüyecek umudumuzun ve ortak mücadelemizin en güçlü işareti olsun. Hepinize sağlık, huzur ve umut dolu bayramlar diliyorum."

Kaynak: ANKA
