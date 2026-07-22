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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot için taziye mesajı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı. Yaralanan Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da kaza kırıma uğrayan helikopterde hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki eğitim uçuşu sırasında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden pilot emekli Albay Yasa Özden Bakkal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralanan Hava Kuvvetleri personeli Binbaşı Bilgehan Kurtoğlu'na acil şifalar diliyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu
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