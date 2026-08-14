Kılıçdaroğlu, Gazeteci Kırçuval'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval'ın eşi Kerem Kırçuval ve ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajları kapsamında gerçekleşti.
(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Kılıçdaroğlu, merhume Dürdane Kırçuval'ın eşi Kerem Kırçuval ve ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.
Kaynak: ANKA