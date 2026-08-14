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Kılıçdaroğlu, Gazeteci Kırçuval'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Kılıçdaroğlu, Gazeteci Kırçuval'ın Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval'ın eşi Kerem Kırçuval ve ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti. Ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun taziye mesajları kapsamında gerçekleşti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, merhume Dürdane Kırçuval'ın eşi Kerem Kırçuval ve ailesiyle bir araya gelerek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA
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