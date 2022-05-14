Kılıçdaroğlu'ndan Çiftçilere: &quot;Siz Üreteceksiniz Biz de Destekleyeceğiz. Çiftçimiz Rahat Bir Nefes Alacak&quot; - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu'ndan Çiftçilere: "Siz Üreteceksiniz Biz de Destekleyeceğiz. Çiftçimiz Rahat Bir Nefes Alacak"

ANKA - Ceylan Sağlam - Güncel
 - Güncelleme:
Kılıçdaroğlu'ndan Çiftçilere: 'Siz Üreteceksiniz Biz de Destekleyeceğiz. Çiftçimiz Rahat Bir Nefes Alacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Çiftçiler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"SİZ ÜRETECEKSİNİZ BİZ DE DESTEKLEYECEĞİZ"

"Ülkemiz, mevcut iktidar süresince ne yazık ki her alanda olduğu gibi tarımda da adım adım çöküşe sürüklenmiş, kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken karnını doyurmak için ithalat yapan bir ülke konumuma getirilmiştir…

Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!"

ANKA / Ceylan Sağlam - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title