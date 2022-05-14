Kılıçdaroğlu'ndan Çiftçilere: 'Siz Üreteceksiniz Biz de Destekleyeceğiz. Çiftçimiz Rahat Bir Nefes Alacak'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Çiftçiler Günü'nü sosyal medya hesabından kutladı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"SİZ ÜRETECEKSİNİZ BİZ DE DESTEKLEYECEĞİZ"

"Ülkemiz, mevcut iktidar süresince ne yazık ki her alanda olduğu gibi tarımda da adım adım çöküşe sürüklenmiş, kendi kendine yeten bir tarım ülkesiyken karnını doyurmak için ithalat yapan bir ülke konumuma getirilmiştir…

Değerli çiftçi kardeşlerim, hiç merak etmeyin. Bizim iktidarımızda; mazot, gübre, tarım ilacı ve sulama elektriğini düşünmeyeceksiniz. Siz üreteceksiniz biz de destekleyeceğiz. Çiftçimiz rahat bir nefes alacak. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun!"