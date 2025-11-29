Kılıçdaroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Hesap Vermek Her CHP'linin Namus Borcu

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesine röportaj verdi. CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirdiği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçiminin yapılacağı gün manşetten yayınlanan röportajda gazete "Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" başlığını kullandı. Kılıçdaroğlu, röportajda geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı video mesajdaki ifadelerini yineledi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirdiği 39'uncu Olağan Kurultay'ın devam ettiği süreçte Sabah Gazetesi'ne konuştu. Gazeteden Tuba Kalçık'a röportaj veren Kılıçdaroğlu'nun mesajları manşetten duyuruldu.

"Kılıçdaroğlu'ndan Sabah'a çarpıcı açıklamalar. Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" ifadeleriyle manşete taşınan röportajda, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda CHP'ye yönelik operasyonlar ve çözüm sürece yönelik yaptığı açıklamalar yer aldı.

Gazete, haberin spotunda "CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluklardan, terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki sıcak konuları SABAH'a değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere 'hodri meydan' dedi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşanları hesap vermeye davet etti" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" dedi.

Röportajda, çözüm süreciyle ilgili CHP'nin tavrına yönelik eleştirilerini de yineleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi bu konu ve tehlike üzerine bir yol haritası çizmeli ve milletimize anlatmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözüm sürecinde CHP istikamet çizici olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edilen isimlere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı. Hakaret olmadığı müddetçe eleştiriye tahammül edilmeli" ifadesini kullandı.