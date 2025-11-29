Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Çarpıcı Açıklamalar: Hesap Vermek Her CHP'linin Namus Borcu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesine verdiği röportajda yolsuzluklardan bahsederek, hesap vermenin CHP'li herkes için bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Ayrıca, eleştirilere karşı meydan okudu ve çözüm sürecine dair CHP'nin rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sabah gazetesine röportaj verdi. CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirdiği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçiminin yapılacağı gün manşetten yayınlanan röportajda gazete "Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" başlığını kullandı. Kılıçdaroğlu, röportajda geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan paylaştığı video mesajdaki ifadelerini yineledi.

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla gerçekleştirdiği 39'uncu Olağan Kurultay'ın devam ettiği süreçte Sabah Gazetesi'ne konuştu. Gazeteden Tuba Kalçık'a röportaj veren Kılıçdaroğlu'nun mesajları manşetten duyuruldu.

"Kılıçdaroğlu'ndan Sabah'a çarpıcı açıklamalar. Hesap vermek her CHP'linin namus borcu" ifadeleriyle manşete taşınan röportajda, Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı videoda CHP'ye yönelik operasyonlar ve çözüm sürece yönelik yaptığı açıklamalar yer aldı.

Gazete, haberin spotunda "CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki yolsuzluklardan, terörsüz Türkiye sürecine kadar gündemdeki sıcak konuları SABAH'a değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kendisini eleştirenlere 'hodri meydan' dedi. Kılıçdaroğlu, yolsuzluğa bulaşanları hesap vermeye davet etti" ifadelerini kullandı

Kılıçdaroğlu, "Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorundadır. Bu devlet, yolsuzluğa bulaşan kim varsa makamına ve konumuna bakmadan, sağ kolu olsa kesip atmak, sol gözü olsa oyup çıkarmak zorundadır. Hodri meydan! Sahte hesaplarla organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Kuru gürültüye gerek yok" dedi.

Röportajda, çözüm süreciyle ilgili CHP'nin tavrına yönelik eleştirilerini de yineleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partisi bu konu ve tehlike üzerine bir yol haritası çizmeli ve milletimize anlatmalıdır. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözüm sürecinde CHP istikamet çizici olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, CHP'den ihraç edilen isimlere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı. Hakaret olmadığı müddetçe eleştiriye tahammül edilmeli" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
Avcılar'da bir çocuk, mendil almayı reddeden sürücüye saldırdı

Küçük çocuk bir anda gözü dönüp saldırmaya başladı, nedeni akılalmaz
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.