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Kılıçdaroğlu ve Akşener'den canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

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Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda rahatsızlanarak canlı yayına ara vermesinin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." derken, Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kanal 7 ve Ülke TV'nin canlı yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşma yaptığı sırada bir rahatsızlık geçirdi. Erdoğan'ın rahatsızlığı üzerine yayına apar topar ara verildi.

20 dakikalık aranın ardından tekrar yayına katılan Erdoğan, programda yaptığı açıklamada "Üzerinize afiyet dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu çalışmalar sebebiyle ciddi manada üşütmüşüm. Hatta bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Söz verdik gideceğiz dedik. Bu yoğun mesai içinde zaman zaman böylesi durumlarla karşılaşıyoruz. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik bekliyorum." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Kılıçdaroğlu'nun ardından paylaşım yapan İYİ Parti lideri Meral Akşener ise "Sayın Erdoğan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında rahatsızlanan Erdoğan'a geçmiş olsun mesajı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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