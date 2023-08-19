Kılıçdaroğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Candan'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Candan ve beraberindeki heyeti, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.