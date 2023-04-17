Kılıçdaroğlu 'Kürtler' notuyla yeni video paylaştı: Milyonlarca insanımıza terörist muamelesi yapıyorlar

Sosyal medyadan "Kürtler" notuyla yeni bir video paylaşan Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Her gün trollere milyonlarca lira harcandığını belirten Kılıçdaroğlu, "O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya üzerinden video yayınlamaya devam ediyor. "Kürtler" notuyla 1 dakika 35 saniyelik yeni bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, şu an milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle:

"Sevgili halkım son yıllarda ne zaman seçim konuşsak saray ne zaman seçimi kaybedeceğini görse Kürtlere toplu bir yaftalama, terörist muamelesi yapma durumu başlıyor. Utanç verici. Gerçekten de utanç verici. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor.

"MİLYONLARCA İNSANIN HAYSİYETİYLE OYNANIR MI?"

Her gün durmadan, her gün milyonlarca lirayı sosyal medya trollerine harcıyorlar. O troller bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar, insanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? Üç beş oy için. Utanmıyorlar. Gerçekten de utanmıyorlar. Bay Kemal'e iftira atacaklar diye milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı? Allah aşkına söyleyin bana. Milyonlarca insanın haysiyetiyle oynanır mı?

"KARDEŞLİĞE KİMSENİN ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

Sevgili halkım, siz bu yaptıkları propagandaya sakın ama sakın kanmayın. Kardeşlik hukukumuzu unutmayın. Kesinlikle unutmayın. Türk ile Kürt'ü kardeş yapan kader var. Kader bizi bir araya getirdi. Kader bize kardeş olun dedi. Kader bizi Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da koyun koyuna yatırdı. Kardeş sevgisi gibi derin bir sevgi yoktur. Yüzyıllardır beraber kaldık. Beraber yaşadık. Hiçbirimiz yolumuza yalnız gitmedik, gidemedik. Üç, beş oy için, kardeşliğe kimsenin zarar vermesine asla ve asla izin vermeyeceğim. Az kaldı"