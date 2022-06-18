Kılıçdaroğlu: &quot;Halktan daha güçlü bir kuvvet yoktur&quot; - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Halktan daha güçlü bir kuvvet yoktur"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet takması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Üye Katılım Törenleri" etkinliğinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet takması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Üye Katılım Törenleri" etkinliğinde konuştu.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

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