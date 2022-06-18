Kılıçdaroğlu: "Halktan daha güçlü bir kuvvet yoktur" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet takması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Üye Katılım Törenleri" etkinliğinde konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Kılıçdaroğlu'nun yeni üyelere rozet takması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de "Üye Katılım Törenleri" etkinliğinde konuştu. AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Kemal Kılıçdaroğlu İzmir Güncel Haberler

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