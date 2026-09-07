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Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanlığa seçilen Bakırhan ve Hatimoğulları’nı tebrik etti

Kılıçdaroğlu, DEM Parti eş genel başkanlığa seçilen Bakırhan ve Hatimoğulları’nı tebrik etti
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEM Parti eş genel başkanlığına yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla tebrik ettiği bildirildi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun DEM Parti eş genel başkanlığına yeniden seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla tebrik ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Atakan Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, DEM Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden eş genel başkanlığa seçilen Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları'nı telefonla arayarak tebrik etti" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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