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Kılıçdaroğlu, Cumartesi Anneleri'ne ödül takdim etti

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CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü'nü Cumartesi Anneleri'ne takdim ettiği ödül töreniyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü'nü Cumartesi Anneleri'ne takdim ettiği ödül töreniyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Kılıçdardoğlu, "Dünyanın her yerinde olan bu mücadeleler toplumun karanlık yönünü açmıştır. Aydınlığa giden yoldur aslında Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın mücadelesi" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı'nın İnsan Hakları ve Özgürlük Ödül Töreni'ne katıldı.  Törende Cumartesi Anneleri'ne İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü'nü takdim eden Kılıçdaroğlu, X hesabından törenle ilgili şu paylaşımı yaptı:

"Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı 2024 Ödül Töreninde bir araya geldik. İnsan Hakları ve Özgürlük Ödülü'nü hak mücadelesi veren Cumartesi Anneleri/İnsanları'na takdim ettik. Bir anne için evladın ne kadar çok değerli olduğunu, en iyi anneler bilir. Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın mücadelesi; bir hak mücadelesidir. Onların tek istedikleri evlatlarının nerede olduğunu bilmek ve mezarlarının başına gidip dua etmek istemeleridir. Herkesin saygı duyması gerektiği bir mücadeledir. Bir devlet için faili meçhul olay o devletin en büyük ayıbıdır. Eğer bu ülkede demokrasiyi savunuyorsak, İnsan haklarını savunuyorsak, insana değer veriyorsak bu ayıptan devleti mutlaka ama mutlaka kurtarmamız gerekiyor.

Bunun yolu da mücadeledir. Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın mücadelesi bu açıdan bir hak mücadelesidir. Dünyanın her yerinde olan bu mücadeleler toplumun karanlık yönünü açmıştır. Aydınlığa giden yoldur aslında Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın mücadelesi… Demokrasiyi, insan haklarını savunacaksak bu coğrafyada artık huzuru sağlamak zorundayız. Acıların yerini en azından artık kucaklaşmalar almalı, acıyı yaşayana hakkını teslim etmeliyiz… Cumartesi Anneleri/İnsanları'na, hak mücadelesi veren herkese yürek dolusu sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel

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