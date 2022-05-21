Kılıçdaroğlu Çerkez Anıtı'na Çelenk Bıraktı - Haberler

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Kılıçdaroğlu Çerkez Anıtı'na Çelenk Bıraktı

ANKA - Mahir Bağış - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez sürgününün 158’inci yıl dönümünde İstanbul’da, Çerkez Anıtı’na çelenk bıraktı, sürgünde hayatını kaybeden Çerkezler için saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez sürgününün 158'inci yıl dönümünde İstanbul'da, Çerkez Anıtı'na çelenk bıraktı, sürgünde hayatını kaybeden Çerkezler için saygı duruşunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çerkez sürgününün 158'inci yıl dönümünde İstanbul'da, Çerkez Anıtı'na çelenk bıraktı. Kılıçdaroğlu, sürgünde yaşamını yitiren Çerkezler için saygı duruşunda bulundu, anıta karanfiller bıraktı.

Kılıçdaroğlu'na; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

ANKA / Mahir Bağış - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul, Güncel, Haberler

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