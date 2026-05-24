Haberler

Kılıçdaroğlu cephesinden "Bu akşam genel merkezde olacak" iddiasına yalanlama

Kılıçdaroğlu cephesinden 'Bu akşam genel merkezde olacak' iddiasına yalanlama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan kriz sürerken, Özgür Özel emniyet ekiplerinin Genel Merkez’e girişinin ardından binadan ayrılarak Meclis’e yürüdü. Kılıçdaroğlu cephesi ise bu akşam Genel Merkez’e gideceği yönündeki iddiaları yalanladı.

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan siyasi kriz derinleşirken, parti genel merkezindeki hareketlilik sürüyor. Mahkeme kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, emniyet ekiplerinin tahliye için parti binasına girmesinin ardından Genel Merkez’den ayrıldı.

“GERİ GELMEK ÜZERE ÇIKIYORUM”

Parti binasından çıkışı sırasında açıklama yapan Özgür Özel, “Geri gelmek üzere çıkıyorum” ifadelerini kullandı. Özel daha sonra beraberindeki partililerle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne doğru yürüyüşe geçti.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN YALANLAMA

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam CHP Genel Merkezi’ne giderek açıklama yapacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Söz konusu iddialara Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez’den yanıt geldi. Sönmez yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu akşam genel merkeze gideceğine dair iddialar doğru değildir” ifadelerini kullandı.

GÖZLER YARINKİ AÇIKLAMADA

Kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu’nun yarın CHP Genel Merkezi’ne gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulunmasının beklendiği konuşuluyor.

Kaynak: Haberler.com
Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Geri gelmek üzere çıkıyorum

Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nden ayrıldı: Çok üzgünüm
CHP Genel Merkezi'nden ayrılan Özgür Özel TBMM'ye yürüyor

Özgür Özel, TBMM'ye yürüyor! Kalabalık çok gergin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Trafikte tartışma ölüm getirdi: Kalp krizi geçiren sürücü öldü
'Ali Mahir Başarır, gazeteciye tokat attı' iddiası

"Başarır'la ilgili gazeteciye saldırdı" iddiası! İşte o anlar
Arda Güler sahalara geri döndü, performansıyla parmak ısırttı

Yok artık Arda! İspanyollar şaştı kaldı

'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yapan Onur Akın, tarafını belli etti

"Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısını yapmıştı! Tarafını belli etti
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı

Mansur Yavaş iddiası gündem yarattı! Beklenen açıklama geldi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na gönderme: Herkes kendisine yakışanı yapıyor

Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek gönderme
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı

13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı