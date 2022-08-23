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Kılıçdaroğlu: "Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum"

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Kılıçdaroğlu: 'Çağdaş Türk Resminin Değerli Ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in Vefatından Dolayı Büyük Üzüntü Duydum'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 95 yaşında yaşamını yitiren ressam, akademisyen Adnan Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker’in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker’e Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 95 yaşında yaşamını yitiren ressam, akademisyen Adnan Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu, "Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.

Türk resim sanatının ustalarından ve akademisyen Prof. Dr. Adnan Çoker 95 yaşında yaşamını yitirdi. Çoker'in vefatı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) sosyal medya hesabından; "Hocamız, ressam Prof. Adnan Çoker'i kaybettiğimiz bilgisini üzüntüyle paylaşıyoruz. (1927-2022)" paylaşımıyla duyuruldu.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Çoker için başsağlığı mesajı paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:

"Çağdaş Türk resminin değerli ustalarından Prof. Dr. Adnan Çoker'in vefatından dolayı büyük üzüntü duydum. Ressam ve akademisyen Adnan Çoker'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Tüm sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun!"

Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Adnan Çoker Ressam Güncel Haberler

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