Kılıçdaroğlu: "Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım" - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım"

AA - Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Güncel, Haberler

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