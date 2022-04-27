Kılıçdaroğlu: "Ben bütün vatandaşlarımın sorunlarına sahip çıkmak zorundayım"
AA - Bayram Akkaya - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Engelliler Çalıştayı'nın çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.
AA / Bayram Akkaya - Güncel