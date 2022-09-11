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Kılıçdaroğlu: "Bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir"

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun masaya oturması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ankara Kanaat Önderleri Toplantısı"nda konuştu. (1)

Kaynak: AA / Baha Kalmurat - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Ankara Güncel Haberler

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