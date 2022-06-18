Kılıçdaroğlu: "Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz"
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi
İstiklal Marşı'nın okunması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu.
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel