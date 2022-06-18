Kılıçdaroğlu: "Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu. AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kılıçdaroğlu: 'Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.