Kılıçdaroğlu: &quot;Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz&quot; - Haberler

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Kılıçdaroğlu: "Asla hak aramak için yolumuzdan dönmeyeceğiz"

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi İstiklal Marşı'nın okunması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun alana gelişi

İstiklal Marşı'nın okunması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

Tarafların toplu iş sözleşmesini imzalaması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuştu.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kemal Kılıçdaroğlu Güncel Haberler

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