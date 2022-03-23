Kılıçdaroğlu: "Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım"
AA - Hüseyin Bardakcı - Güncel
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.
ANKARA (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldiği toplantının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.