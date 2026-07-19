Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen'i Vefatının Birinci Yılında Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'i vefatının birinci yılında andı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı anma mesajında şunları kaydetti:

"Altan Öymen, geride yalnızca örnek bir siyasi yaşamı değil; nezaketin, sağduyunun ve demokratik olgunluğun izlerini de bıraktı. Farklı düşüncelerin bir arada yaşayabildiği, güçlü kurumlara ve ortak değerlere dayanan bir Türkiye idealini savundu. Aramızdan ayrılışının birinci yılında, Cumhuriyet Halk Partimizin kıymetli Genel Başkanı Altan Öymen'i saygı, minnet, rahmet ve özlemle anıyorum. Mekanı cennet olsun."

Kaynak: ANKA