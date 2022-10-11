Kılıçdaroğlu ABD'de: 'Dünyadaki En Parlak Zihinlerden İlham Alıyoruz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında; akademisyenler Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında, görüşmelerine ilişkin şu mesajı paylaştı:

"ABD'deki vizyon programımız kapsamında, dünyaca ünlü ekonomist Daron Acemoğlu ile bir araya geldik. Türkiye'nin geleceğini, ekonomiyi iyileştirecek çözüm yollarını enine boyuna konuştuk. Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılı vizyonumuz için, dünyadaki en parlak zihinlerden ilham alıyoruz.

Uzun ve çok verimli bir günün ardından Daron Acemoğlu, Canan Dağdeviren, Zeynep Ton, Dani Rodrik, Asu Özdağlar, Pınar Doğan, Mehmet Toner, Gökhan Hotamışlıgil, Bilge Yıldız ile birlikte Türkiye'yi konuştuk. Ülkemizin dünyaya kazandırdığı değerler onlar. Hepsine teşekkür ediyorum."