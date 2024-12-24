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Kilauea Yanardağı'nda Patlama: Lavlar 80 Metre Yüksekliğe Ulaştı

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonucu lavlar 80 metreye kadar yükselirken, volkanik gaz ve kül bulutları oluştu. Yerel saatle 02.00'de gerçekleşen olay, 2007'den beri halka kapalı olan milli parkın sınırları içinde gerçekleşmesi nedeniyle olası bir facianın önüne geçti.

- ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi

HAWAİİ - Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağı bir kez daha harekete geçti. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, yerel saat ile 02.00 dolaylarında Kilauea Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Yanardağın püskürttüğü lavlar 80 metre yüksekliğe ulaşırken, volkanik gaz ve kül bulutlarının oluştuğu açıklandı. Patlamanın, 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkın sınırları içinde yaşanması olası bir faciayı önledi.

700'ü aşkın evi yok etmişti

1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı, son olarak haziran ve eylül aylarında harekete geçmişti. Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar ise 700'den fazla evi yok etmişti.

Kilauea Yanardağı'nda Patlama: Lavlar 80 Metre Yüksekliğe Ulaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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