Kilauea Yanardağı'nda 25. Patlama Gerçekleşti

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Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 25. kez patlayarak etkileyici bir hareketlilik sergiledi. Yanardağ, son patlamasında 100 metreye kadar lav püskürttü.

- Hawaii'deki Kilauea Yanardağı'nda Aralık'tan bu yana 25. patlama

HAWAİİ - ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Kilauea Yanardağı, Aralık ayından bu yana 25. kez patladı.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağı Aralık ayından bu yana 25. kez patladı. Hawaii Yanardağ Gözlemevi'ne göre yanardağ 100 metreye kadar lav püskürttü.

Yanardağ son olarak 4 Haziran'da patlamıştı.

2018'de 700'den fazla ev yok olmuştu

Kilauea Yanardağı'nda son patlama dalgası 23 Aralık'ta başlamıştı. Çoğu patlama bir günden kısa sürmüştü. Patlamalar arasındaki duraklamalar, genellikle birkaç gün sürüyor.

Yanardağda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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