Haberler

Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı

Güncelleme:
Bingöl'de kar yağışı nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi. Resmi ve özel okullar, yoğun kar ve olası ulaşım aksaklıkları nedeniyle eğitime kapandı. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

KİĞI VE ADAKLI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olası ulaşım aksaklıkları göz önünde bulundurularak, tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kiğı Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçe genelinde eğitime pazartesi günü ara verildiğini kamuoyuna duyurdu. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
