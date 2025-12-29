Bingöl'de 20 köy yolu kardan kapandı

KİĞI VE ADAKLI'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Bingöl'de etkili olan kar yağışı nedeniyle Kiğı ve Adaklı ilçelerinde pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Adaklı Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı, buzlanma ve olası ulaşım aksaklıkları göz önünde bulundurularak, tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kiğı Kaymakamlığı da benzer gerekçelerle ilçe genelinde eğitime pazartesi günü ara verildiğini kamuoyuna duyurdu. Her iki ilçede kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.