Kiev, kuruluşunun 1540. yılını kutluyor - Haberler

Kiev, kuruluşunun 1540. yılını kutluyor
AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Kiev Belediye Bandosu'nun performansı İzleyicilerden detaylar Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, Kiev'in kuruluşunun 1540. yıl dönümünü, bu yıl sıkıyönetim altında kutlanıyor.
Kiev Belediye Bandosu'nun performansı
İzleyicilerden detaylar
Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, Kiev'in kuruluşunun 1540. yıl dönümünü, bu yıl sıkıyönetim altında kutlanıyor. Kiev Kültür ve Rekreasyon Merkez Parkı'nda Kiev Belediye Bandosu'nun performansına vatandaşlar ilgi gösterdi.
AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel