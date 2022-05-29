Kiev, kuruluşunun 1540. yılını kutluyor - Haberler

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Kiev, kuruluşunun 1540. yılını kutluyor

AA - Tayyib Hoşbaş - Güncel
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Kiev Belediye Bandosu'nun performansı İzleyicilerden detaylar Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, Kiev'in kuruluşunun 1540. yıl dönümünü, bu yıl sıkıyönetim altında kutlanıyor.

Kiev Belediye Bandosu'nun performansı

İzleyicilerden detaylar

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, Kiev'in kuruluşunun 1540. yıl dönümünü, bu yıl sıkıyönetim altında kutlanıyor. Kiev Kültür ve Rekreasyon Merkez Parkı'nda Kiev Belediye Bandosu'nun performansına vatandaşlar ilgi gösterdi.

AA / Tayyib Hoşbaş - Güncel

Ukrayna Savaş Rusya Kiev Güncel Haberler

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