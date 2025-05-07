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Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı

Kiev'e Rus Hava Saldırısı: 2 Ölü, 7 Yaralı
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Rus ordusunun Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, saldırılar hakkında uluslararası baskı yapılması gerektiğini vurguladı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Rusların Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını belirtti.

Rus ordusunun önce balistik füzelerle ardından İHA'larla saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, saldırı nedeniyle 2 kişinin öldüğü, 4'ü çocuk 7 kişinin yaralandığını kaydetti.

Rusların bu gece ayrıca Ukrayna'nın Dnipropetrovsk, Herson, Jitomir, Donetsk ve Zaporijya bölgelerine de saldırı gerçekleştirdiğini aktaran Zelenskiy, "Ruslar gece boyunca 4 balistik füze ve 142 İHA fırlattı." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, saldırıları durdurması için Rusya'ya uluslararası baskının yapılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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