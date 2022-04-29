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Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırısının hedefi olan sivil binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

- Kiev'de vurulan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gerçekleştirilen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği Rus saldırısının hedefi olan sivil binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna saldırı devam ediyor. Rusya, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ziyareti sırasında dün akşam saatlerinde başkent Kiev'i hedef almıştı. Saldırıda füzelerden birinin isabet ettiği sivil bina hasar aldı. Sivil savunma ekipleri, bir kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı Shevchenko bölgesinde bulunan binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarına başladı. Aralıksız devam eden çalışmalarda enkazda kalanlar çıkarılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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