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Kiev'de güvenlik nedeniyle 10 Eylül'den itibaren toplu etkinlikler kısıtlandı

Kiev'de güvenlik nedeniyle 10 Eylül'den itibaren toplu etkinlikler kısıtlandı
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KİEV, 8 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevcut güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle perşembe gününden itibaren toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilecek.

KİEV, 8 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna'nın başkenti Kiev'de mevcut güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle perşembe gününden itibaren toplu etkinliklere kısıtlamalar getirilecek.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko pazartesi günü yaptığı açıklamada, açık alanlarda ve sığınağı bulunmayan binalarda tüm eğlence, fiziksel aktivite ve spor faaliyetlerinin geçici olarak yasaklanacağını belirtti.

Kiev Devlet İdaresi'nin günün erken saatlerinde yaptığı açıklamaya göre, başkentte olası uzun süreli elektrik kesintileri ve diğer acil durumlara karşı gıda ve içme suyu stokları oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua
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