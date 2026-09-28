Kiev'de Bilimler Akademisi'ne Rus İHA saldırısında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi'ne yönelik hava saldırısında 1 kişinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın başkent Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi binasını insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, mevcut bilgilere göre saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun bu sabahtan itibaren başkente yönelik sürdürdüğü hava saldırılarında, 3'ü çocuk olmak üzere 19 kişinin yaralandığını kaydetti.

Zelenskiy'den saldırıya tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kiev'deki Ukrayna Bilimler Akademisi'ne düzenlenen saldırıya tepki gösterdi.

Rusya'nın bu tür saldırılardan dolayı hesap vermesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Rusya'ya bunun yanıtı mutlaka verilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA