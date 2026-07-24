Kiev'de füze saldırısı: 10 ölü, 100 yaralı

Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko, Rus ordusunun Kiev bölgesine düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a yükseldiğini, 100 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kravçenko sosyal medya hesabından, Rusya'nın, Kiev bölgesine bugün düzenlediği füze saldırısı hakkında açıklama yaptı.

Saldırının, bir etkinliğin düzenlendiği alana yapıldığını aktaran Kravçenko, bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin yaralandığını belirten Kravçenko, ayrıca saldırının yapıldığı alanda düzenlenen etkinliğe ilişkin de soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Ukrayna'daki sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlarda, etkinliğin bir savunma sanayisi fuarı olduğu öne sürüldü.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Kiev bölgesine bugün düzenlediği füze saldırısında ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA