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Burdur'da Kibyra Antik Kenti'nde kültür ve sanat etkinliği düzenlendi

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Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde düzenlenen kültür-sanat etkinliklerinde Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan, Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda konser verdi. Vali Tülay Baydar Bilgihan, etkinlikte kadın kooperatiflerinin katkılarıyla oluşturulan karşılama ünitesini de tanıttı.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bulunan Kibyra Antik Kenti'nde, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Dilek Türkan ve Tuluğ Tırpan konser verdi.

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikte kırmızı, yeşil ve beyaz mermerden yapılmış Medusa Mozaiği'nin bulunduğu odeonda (müzik evi) ilk olarak güzel sanatlar lisesi öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekip tarafından şarkılar seslendirildi.

Daha sonra şarkılarıyla Dilek Türkan, piyanosuyla Tuluğ Tırpan izleyicilerle buluşarak katılımcıların beğenisini kazandı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanat ve kültürseverlerle bir arada olduklarını söyledi.

Konser öncesi Kibyra Antik Kenti'nde bulunan karşılama ünitesini ziyaret ettiklerini belirten Bilgihan, "Kaymakamlığımızın çalışmalarıyla, kadın kooperatiflerimizin eliyle Kibyra aynı zamanda kültürün, sanatın tecrübe edildiği bir karşılama ünitesine sahip. Sipsi, cura, çömlek atölyesinin olduğu, İbecik bezinin dokumasının yapıldığı ve satıldığı Kibyra'ya dair her şeyin bulunduğu bir alan." dedi.

Bilgihan, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle Geleceğe Miras Projesi kapsamında antik kentte çalışmaların devam ettiğini aktararak, Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru ve ekibine emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hale Pak
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