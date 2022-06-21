Son dakika haberi: MSB: "Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu" Son dakika habere göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzman Çavuş Fatih Özkaya'nın araç kazası sonucunda şehit olduğunu açıkladı. MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya meydana gelen askeri araç kazası sonucunda şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: MSB: 'Askeri araç kazasında 1 asker şehit oldu' - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.