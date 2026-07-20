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TFSF, "Kıbrıs'tan Yansımalar-Doğa, İnsan, Kültür, Tarih" adlı fotoğraf sergisi düzenledi

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Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında KKTC'nin doğal güzellikleri, insanı, kültürel mirası ve tarihini konu alan fotoğraf sergisi açtı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonunca (TFSF), 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında " Kıbrıs'tan Yansımalar- Doğa, İnsan, Kültür, Tarih" adlı özel fotoğraf sergisi düzenlendi.

TFSF Ankara Sanat Galerisi'nde açılan sergide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) doğal güzellikleri, insanı, kültürel mirası ve tarihsel birikimi fotoğraf kareleriyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sergide yer alan eserler, ortak tarihi, kültürel değerleri ve insan hikayelerini fotoğrafın evrensel diliyle güçlü bir görsel anlatımla yansıttı.

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla hazırlanan sergi, KKTC'nin farklı bölgelerinden yansımaları bir araya getirerek ziyaretçilere doğa, kültür ve tarih ekseninde görsel bir seçki sundu.

Sanatseverler, sergide yer alan fotoğrafları inceleyerek KKTC'nin doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme imkanı buldu.

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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