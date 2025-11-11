Haberler

Kıbrıs'ta Odak Noktası Silahsızlanma Olmalı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cyprus Mail'de yayımlanan bir analiz, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki askeri ve ekonomik varlığının artmasıyla Kıbrıs politikasını kendi çıkarlarına göre şekillendirme kabiliyetinin yükseldiğini vurguluyor. Analizde, bu durumun Rum halkında yarattığı hoşnutsuzluk ve Kıbrıs'ın güvenlik stratejisinde dikkate alınması gereken faktörler ele alındı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan Cyprus Mail gazetesi, artan İsrail varlığına dikkati çektiği " Kıbrıs'ta odak noktası silahsızlanma olmalı" başlıklı analizinde, "İsrail'in, GKRY'de askeri ve ekonomik varlığı derinleştikçe, Kıbrıs politikasını kendi stratejik çıkarlarına hizmet edecek şekilde şekillendirme kabiliyeti de artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Cyprus Mail'de Fahri Zihni imzasıyla yayımlanan analizde, "Yolsuzluk davaları ve ideolojik aşırılıklarla boğuşan mevcut İsrail yönetiminin, gerçekten de GKRY'nin hayal ettiği müttefik mi yoksa Doğu Akdeniz'de kendi stratejik dayanağını arayan bir güç mü?" olduğu sorgulandı.

Analizde, GKRY'ye yerleşen 15 bin kadar İsraillinin halk üzerinde yarattığı olumsuz etkiler aktarılarak, Rum halkında yaşanan hoşnutsuzluğun temelinde İsrail'in GKRY'deki kontrolsüz genişleme arzusunun bulunduğu belirtildi.

Cyprus Mail'in ana sayfasından yayımlanan analizde, GKRY'nin 2017'den bu yana ortak askeri tatbikatlar, hava savunma eğitimleri ve uzun menzilli saldırı simülasyonlarını içeren "güvenlik işbirliği" yoluyla İsrail'e "kur yaptığı" savunularak, şunlar kaydedildi:

"GKRY daha yakın zamanda, İsrail'in Barak MX hava savunma sistemini satın aldı ve Karish Sahası'ndan yeni bir boru hattıyla İsrail gazı ithal etmeyi kabul etti. Bu gelişmeler Kıbrıs'ın savunmasını ve ekonomisini güçlendiriyor gibi görünse de adayı İsrail'in bölgesel hedeflerine daha da sıkı bir şekilde bağlıyor. İsrail güçleri, altyapısı ve enerji rotaları bir kez yerleştirildiğinde, bunların kolayca ortadan kaldırılması mümkün olmayacak. Ada, İsrail'in bölgesel savaş operasyonları platformunun bir uzantısı ve daha geniş çaplı bir çatışmada potansiyel bir hedef haline gelme riskiyle karşı karşıya."

"Büyük İsrail" hedefi gizlenmiyor

Analizde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in bilinen sınırların çok ötesinde olan "Büyük İsrail" hedefini gizlemedikleri aktarılarak, şu değerlendirme yapıldı:

"Kıbrıs bu haritada görünmese de pratikte bu genişleyen etki alanının bir parçası olma ve İsrail'in bölgedeki stratejik nüfuzunun fiili bir uzantısı olma riskiyle karşı karşıya. Hizbullah ile yaşanan son çatışma, bölgenin ne kadar kolay bir şekilde tırmanışa geçebileceğini ve bir dahaki sefere sonucun çok daha kontrolden çıkabileceğini gösterdi. İsrail'in GKRY'de askeri ve ekonomik varlığı derinleştikçe, Kıbrıs politikasını kendi stratejik çıkarlarına hizmet edecek şekilde şekillendirme kabiliyeti de artıyor."

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza

İşte merakla beklenen iddianamede İmamoğlu için istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Jennifer Lawrence, en sinir olduğu Kardashian ailesi üyesini açıkladı

Lawrence'den Kardashıan ailesi hakkında şaşırtan itiraf
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Ülkenin başkentinde patlama! Mahkeme binasını kan gölüne çevirdiler

Ülkenin başkentinde mahkeme salonunu kan gölüne çevirdiler
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bakanlık'tan restoran ve kafelere yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyarı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Bakanlık işletmeleri yazıyla uyardı
Bandırma açıklarında demirleyen gemide skandal: İnekler susuzluktan boruları yaladı

Utanç tablosu Türkiye'den! Susuzluktan boruları yaladılar
BDDK'dan kredi kartlarına yeni kısıtlama

Kredi kartı kullananlar dikkat! BDDK yeni kısıtlama getirdi
Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı, enerji birikti

Japon deprem uzmanı konum verip uyardı: 450 senedir deprem olmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.