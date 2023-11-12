Kıbrıs şehidinin anısına köyünde çeşme yaptırıldı

Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit düşen Osman Bakır'ın anısına memleketi Düzce'nin Yığılca ilçesinde çeşme yaptırıldı.

Harekatta şehit düşen Bakır'ın doğum yeri Mengen köyündeki hemşehrileri, vefa borcunu ödemek için muhtar İrfan Çoban ile bir araya gelerek şehidin adına çeşme yaptırdı.

Çoban, AA muhabirine, şehidin dayısı olduğunu belirterek, "İnşallah şehidimizin adı unutulmaz. Onun anısına bu hayratı yaptırdık. Emeği olan herkesten Allah razı olun." dedi.