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Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi toprağa verildi

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Manisa'nın Salihli ilçesinde vefat eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yonis Akkaplan'ın cenazesi, toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar sebebiyle hayatını kaybeden Akkaplan için Kırveli Camisinde, öğle vakti tören düzenlendi.

Cenaze törenine Akkaplan'ın yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ramazan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler de katıldı.

Akkaplan'ın cenazesi, İlçe Müftüsü Ali Çebi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Karaağaç Salihli Manisa Kıbrıs Yaşam Politika Güncel Haberler

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