Kıbrıs Gazisi Şemşettin Çavuşoğlu Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tekirdağ'da 70 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi, büyük bir katılımla düzenlenen törenle toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Tekirdağ'da 70 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Şemşettin Çavuşoğlu'nun cenazesi toprağa verildi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Çavuşoğlu'nun cenazesi Orta Cami'ne getirildi.
Vefat eden gazinin kızı Duygu Çavuşoğlu ve yakınları taziyeleri kabul etti.
İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çavuşoğlu'nun naaşı Yeni Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Vali Recep Soytürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcı Erdal Şenol, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Özdemir ve askeri personel katıldı.