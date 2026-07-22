Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Coşkun (72), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda mezarlığa getirilen Coşkun, cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene vali, kaymakamlar ve vatandaşlar katıldı.
Tekirdağ'da vefat eden Kıbrıs gazisi Rafet Coşkun (72), son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.?
Coşkun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda Karacahalil Mezarlığı'na getirildi.
Gazi Coşkun'un naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Vali Recep Soytürk, merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.
Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Malkara Kaymakamı Haluk Koç, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Mesut Karaduman