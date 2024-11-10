Üye Girişi
Haberler

Kıbrıs Gazisi Musa Bulut İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Kıbrıs Gazisi Musa Bulut İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için düzenlenen cenaze törenine birçok kişi katıldı. Bulut'un cenazesi, köy camisinde yapılan namazın ardından toprağa verildi.

Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.

İlçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Bulut, evinde hayatını kaybetti. Bulut için Küçük Durduran köyü camisinde tören gerçekleştirildi.

Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi köy camisine getirildi. Bulut'un naaşı, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / İdris Karaoğul - Güncel
Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kayyum' mesajı: Türkiye'nin geleceğinde terör destekli siyasete yer yok

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok net "kayyum" mesajı

 TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Öcalan' açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır

Kurtulmuş'tan "Öcalan" çıkışı: Türkiye'yi rahatlatır

 Netanyahu'nun özel kalem müdürüne şantaj suçlaması

En yakınındaki isim, özel görüntülerle tehdit etti
Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu

Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 KASIM | İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? 10 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Beşiktaş-Başakşehir Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Fenerbahçe-Sivasspor Bein Sport canlı takip ve derbi maçı özeti izle! Beşiktaş-Başakşehir maçı kaç kaç? Beşiktaş-Başakşehir maç özeti! MasterChef'te kim elendi? 10 Kasım MasterChef eleme adayları kimler, potaya kim girdi? Masterchef canlı yayın! 10 Kasım Masterchef canlı izle! Masterchef eleme adayları kimler? Teşkilat full HD bölüm izle! Teşkilat 119. bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri ve BJK-Başakşehir maçı nasıl izlenir? CANLI MAÇ İZLE! 10 Kasım FB-Sivasspor maçı nasıl izlenir? Fenerbahçe-Sivasspor maçı yayın bilgileri! Beşiktaş-Başakşehir maçı ilk 11'ler açıklandı! Beşiktaş-Başakşehir maçının ilk 11'i belli oldu mu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.