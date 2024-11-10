Kıbrıs Gazisi Musa Bulut İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için düzenlenen cenaze törenine birçok kişi katıldı. Bulut'un cenazesi, köy camisinde yapılan namazın ardından toprağa verildi.
Kars'ın Akyaka ilçesinde vefat eden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Musa Bulut için cenaze töreni düzenlendi.
İlçeye bağlı Küçük Durduran köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Bulut, evinde hayatını kaybetti. Bulut için Küçük Durduran köyü camisinde tören gerçekleştirildi.
Bulut'un Türk bayrağına sarılı cenazesi köy camisine getirildi. Bulut'un naaşı, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Akyaka Kaymakamı İsmail Demirtaş, Akyaka Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, gaziler, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.