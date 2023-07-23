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Kıbrıs Gazisi Mehmet Yağcı Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Bilecik'te geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Yağcı, Deresakarı Köyü Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da acılı aileye başsağlığı diledi.

Bilecik'te geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Yağcı, son yolculuğuna uğurlandı.

Bilecik Belediyesi'nden emekli Selim Yağcı'nın babası Kıbrıs Gazisi Mehmet Yağcı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi Deresakarı Köyü Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya da katılarak acılı aileye başsağlığı diledi. Vali Kızılkaya, "Gazimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Kıbrıs destanına imza atan tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Mehmet Yağcı Bilecik Kıbrıs Güncel Haberler

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