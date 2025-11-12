Kıbrıs Gazisi Mehmet Uzun Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 74 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Uzun'un cenazesi, camide kılınan namazın ardından şehir mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde 74 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Uzun'un cenazesi toprağa verildi.
Mehmet Uzun'un Türk bayrağına sarılı cenazesi, Erbaa Merkez Büyük Camisi'ne getirildi. Gazinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti.
Uzun'un naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye Uzun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Erbaa Kaymakamı Remzi Demir ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel