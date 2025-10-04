Haberler

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahintaş Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahintaş Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Araklı ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Şahintaş için cenaze töreni düzenlendi. Törende Vali ve diğer yetkililer katıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde 71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Şahintaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Şahintaş için Ayvadere Mahallesi Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yüksel Gülay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Kaymakam Mehmet Ali Uzun, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Şahintaş'ın cenazesi, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Şahintaş'ın yakınlarına taziyelerini iletti.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk - Güncel
İsrail'in alıkoyduğu 36'sı Türk 137 aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jandarmayı gören sürücünün 'uyanıklığı' işe yaramadı! Dron kamerası her şeyi kaydetti

Sürücünün 'uyanıklığı' işe yaramadı! Dron her şeyi kaydetti
Bekir Develi: Ters kelepçeyle aç-susuz saatlerce bekledik

Günler sonra ilk görüntü! Filodaki ünlü sunucu yaşadıklarını anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.