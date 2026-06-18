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Manisa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'da vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Kamil Aydemir (73), düzenlenen askeri törenin ardından toprağa verildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Kamil Aydemir (73), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Rahatsızlığı nedeniyle evinde hayatını kaybeden Aydemir için, başkanlığını yaptığı Demirci Muharip Gaziler Derneği önünde tören düzenlendi.

Törende helallik alınmasının ardından Aydemir'in Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri tören mangası eşliğinde Alaca Camisi'ne getirildi.

Aydemir'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Demirci Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Kaymakam Fatih Bayram, Belediye Başkanı Erkan Kara, Manisa Merkez Komutanı Hava Mühimmat Tahrip Albay Bora Uzunlar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin, gaziler, ilçe protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Nurullah Kalay
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